Вибух на базі поліцейської роти у Харкові: опубліковано фото і відео наслідків події
11:23, 11 травня 2016Суспільство
1321 0
З'явилися фотографії і відео, зроблені на базі роти поліції особливого призначення "Східний корпус" в Харкові, де стався вибух.
Невідомі закинули вибухову речовину через паркан на базу "Східного корпусу", передає місцевий сайт 057.
Унаслідок вибуху постраждала техніка бійців. Зокрема, легкова машина. У неї вибито шибки, ніхто з бойового складу не постраждав.
Після нічного інциденту бійці "Східний корпус" мають намір посилити охорону бази, встановити більше камер.
Читайте такожУ Харкові на базі поліцейської роти "Східний корпус" пролунав вибух
Раніше в коментарі УНІАН екс-командир роти "Східний корпус", голова харківської ГК "Азов" Олег Ширяєв підтвердив факт вибуху на території бази.
Пізніше правоохоронці кваліфікували подію як хуліганство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter