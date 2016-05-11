Вибух на базі поліцейської роти у Харкові: опубліковано фото і відео наслідків події

Невідомі закинули вибухову речовину через паркан на базу "Східного корпусу", передає місцевий сайт 057.

Унаслідок вибуху постраждала техніка бійців. Зокрема, легкова машина. У неї вибито шибки, ніхто з бойового складу не постраждав.

Після нічного інциденту бійці "Східний корпус" мають намір посилити охорону бази, встановити більше камер.

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Раніше в коментарі УНІАН екс-командир роти "Східний корпус", голова харківської ГК "Азов" Олег Ширяєв підтвердив факт вибуху на території бази.

Пізніше правоохоронці кваліфікували подію як хуліганство.