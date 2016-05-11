Вибух у Харкові на базі поліцейської роти: правоохоронці розповіли подробиці події

10:19, 11 травня 2016
Суспільство
1407 0

11 травня вранці у Харкові на базі поліцейської роти "Східний корпус" пролунав вибух.

патрульная полиция / УНИАН

Під час огляду правоохоронці виявили біля паркану адміністративної будівлів ґрунті воронку діаметром 35 см та глибиною 25 см, йдеться у прес-службі Нацполіції ГУ у Харківській області.

За попередніми висновками експертів, спрацював невідомий вибуховий пристрій еквівалентом 400-600 грамів тротилу.

Читайте такожУ Харкові у відділі поліції невідомий залишив пакет з гранатами

"Відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", - розповіли у поліції.

Раніше у коментарі УНІАН екс-командир роти "Східний корпус", голова харківського ЦК "Азов" Олег Ширяєв підтвердив факт вибуху на території бази.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter