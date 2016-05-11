Вибух у Харкові на базі поліцейської роти: правоохоронці розповіли подробиці події

Під час огляду правоохоронці виявили біля паркану адміністративної будівлів ґрунті воронку діаметром 35 см та глибиною 25 см, йдеться у прес-службі Нацполіції ГУ у Харківській області.

За попередніми висновками експертів, спрацював невідомий вибуховий пристрій еквівалентом 400-600 грамів тротилу.

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"Відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", - розповіли у поліції.

Раніше у коментарі УНІАН екс-командир роти "Східний корпус", голова харківського ЦК "Азов" Олег Ширяєв підтвердив факт вибуху на території бази.