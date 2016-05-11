Гордість української оборонки: "Укроборонпром" показав вражаюче відео з військовою технікою

"Київський бронетанковий завод - гордість української оборонної промисловості. Потужну військову техніку, яку виробляє підприємство "Укроборонпрому", високо цінують як наші збройні сили, так і закордонні партнери", - йдеться у повідомленні підприємства у Facebook.

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Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений 2010 року з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.