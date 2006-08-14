В Україні буде спекотно

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише у західних областях місцями короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; у Карпатах вночі 7-12°, вдень 11-16°; у східній та південній частинах вночі 19-24°, вдень 30-35°, місцями 36-38°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 16-17 серпня - мінлива хмарність. Переважно без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у південних, східних та Дніпропетровській області вночі 16-21°, на узбережжі морів до 25°, вдень 26-31°, у Криму, Донецькій, Луганській, Запорізькій областях місцями до 35°; на решті території вночі 10-15°, вдень 24-29°, 17 серпня в західних та центральних областях місцями до 31°.

18-20 серпня - без опадів, лише вдень 18 серпня у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 14-20°, вдень 25-31°, у південній та східній частинах вночі 19-24°, вдень 32-36°.

21-23 серпня - переважно без опадів, лише 21 серпня у північних, західних і центральних областях місцями короткочасні дощі, грози; температура вночі 12-17°, на півдні та сході до 21°, вдень 20-25°; у південній частині вночі 14-20°, вдень 24-29°.

У Києві та області у вівторок очікується мінлива хмарність. Переважно без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°, по області вночі 13-18°, вдень 23-28°.

16-17 серпня - мінлива хмарність. Переважно без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 24-29°.

18-19 серпня - без опадів. Температура вночі 14-19°, вдень 26-31°.