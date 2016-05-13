У Харкові "декомунізують" 5 станцій метро, чотири райони і гідропарк

У Харкові перейменують п'ять станцій метро, чотири райони і гідропарк. Колишні назви підпадають під дію закону про декомунізацію. Робоча група попередньо затвердила нові назви.

Так, станцію метро «Маршала Жукова» перейменують в «Палац Спорту», «Метробудівників ім. Ващенко» - просто «Метробудівників», «Площа Повстання» - у «Захисників України», «Пролетарська» стане «Зеленим Гаєм», а «Радянської Армії» - «Армійської». Жовтневий район тепер буде Новобаварским, Комінтернівський – Слобідським, Фрунзенський – Немишлянським, Червонозаводський – Основянским. Жовтневий гідропарк стане Удянським, пише Головне. Читайте такожУ Харкові у побитті патрульного підозрюється рядовий поліцейської роти Також з'являться вулиці Європейська, Волонтерська, Героїв Чорнобиля, площі Захисників України і Національної Гвардії. Проспект Правди стане проспектом Незалежності, а Маршала Жукова – проспектом Петра Григоренка. Всі нові назви отримають 60 об'єктів вулично-дорожньої мережі.

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