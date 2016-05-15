Найяскравіші моменти фіналу Євробачення-2016 у фото

Цього року Україну на конкурсі представляла співачка Джамала з піснею 1944 про депортацію кримсько-татарського народу в середині минулого століття. Для співачки з Криму ця пісня дуже особиста, так як історію вона дізналася від своєї прабабусі, яка постраждала під час тих страшних подій.

Джамала каже, що через свою пісню вона в першу чергу хоче привернути увагу світу до цієї проблеми.

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Зазначимо, що українська співачка в рамках Євробачення вже встигла отримати нагороду за кращий рядок у пісні та премію за кращий виступ на думку коментаторів.

Всього у фіналі виступають представники 26 країн – по 10 переможців півфіналів, 5 представників країн-засновників конкурсу та представник країни-господині конкурсу-2016.

В якості почесного гостя Євробачення виступив знаменитий американський співак Джастін Тімберлейк.