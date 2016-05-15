Журі з України і РФ обмінялися "люб'язностями" при голосуванні на Євробаченні

Так, російські представники журі не дали Джамалі жодного балу в ході голосування на Євробаченні. Найбільше балів росіяни віддали співачці з Вірменії.

У свою чергу українські члени журі також не оцінили виступ російського виконавця Сергія Лазарєва, залишивши його без балів. Найбільше українцям сподобався представник Литви.

Загалом найбільше балів за результатами голосування журі набрала Австралія - 320 балів. Українка Джамала посіла другу позицю з 211 балами. Російському співакові Сергію Лазарєву члени журі віддали 130 балів, що дозволило йому зайняти 5 місце після першого етапу голосування.

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Водночас в цьому році, згідно з новими правилами Євробачення, ми не дізналися, скільки українські та російські телеглядачі віддали представникам опонента в ході смс-голосування.

В цілому за результатами глядацького голосування найбільше голосів набрав російський виконавець Сергій Лазарєв - 361. Джамалі глядачі віддали 323 голоси.

Проте у загальній сумі за результатами двох етапів голосування українській співачці вдалося випередити і австралійку, і росіянина.

Набравши в загальній сумі 534 бали Джамала виграла Євробачення-2016.