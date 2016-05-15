Журі з України і РФ обмінялися "люб'язностями" при голосуванні на Євробаченні

02:13, 15 травня 2016
Суспільство
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Представники українського і російського журі обмінялися "люб'язностями" при голосуванні за переможця фіналу Євробачення-2016.

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Так, російські представники журі не дали Джамалі жодного балу в ході голосування на Євробаченні. Найбільше балів росіяни віддали співачці з Вірменії.

Результаты голосования российского жюри / Скриншот с трансляции

У свою чергу українські члени журі також не оцінили виступ російського виконавця Сергія Лазарєва, залишивши його без балів. Найбільше українцям сподобався представник Литви.

Результаты голосования украинского жюри / Скриншот с трансляции

Загалом найбільше балів за результатами голосування журі набрала Австралія - 320 балів. Українка Джамала посіла другу позицю з 211 балами. Російському співакові Сергію Лазарєву члени журі віддали 130 балів, що дозволило йому зайняти 5 місце після першого етапу голосування.

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Водночас в цьому році, згідно з новими правилами Євробачення, ми не дізналися, скільки українські та російські телеглядачі віддали представникам опонента в ході смс-голосування.

В цілому за результатами глядацького голосування найбільше голосів набрав російський виконавець Сергій Лазарєв - 361. Джамалі глядачі віддали 323 голоси.

Проте у загальній сумі за результатами двох етапів голосування українській співачці вдалося випередити і австралійку, і росіянина.

Окончательные результаты голосования / Скриншот с трансляции

Набравши в загальній сумі 534 бали Джамала виграла Євробачення-2016.

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