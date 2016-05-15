Джамала прикрасила обкладинку британської The Guardian із заголовком "Ти чуєш, Путін?"

Передовицю номеру від 14 травня прикрасив драматичний знімок Джамали, який супроводжується заголовком "Ти чуєш, Путін?", передає ZN.UA.

Видання також присвятило представниці України велику статтю, що стосується політичних аспектів її пісні. "Європейці можуть показати, що вони "не байдужі до страждань" в Криму, який був анексований Росією, голосуючи за Україну на конкурсі Євробачення", - пише The Guardian.

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Журналіст видання підкреслює, що історичний контекст пісні "1944" стосується як депортації кримських татар, так і нинішньої ситуації на півострові. У статті приділено увагу політичній ситуації в окупованому Росією Криму та репресій щодо кримських татар.

"Якщо я виграю це буде означати, що сучасні європейці не байдужі, і готові почути про біль інших людей і готові співчувати", - цитує газета розмову з Джамалою.

Як повідомляв УНІАН, раніше російські коментатори трансляції півфіналу "Євробачення-2016" спотворили історичний сенс пісні "1944", сказавши, що вона "про людей, які покидають домівки у пошуках кращого життя".