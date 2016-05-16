Убитий в Одесі правозахисник захищав інтереси естонського інвестора в Затоці - ЗМІ

Про це пише видання Думская з посиланням на власні джерела.

"За даними поліції, убитий правозахисник. Джерела "Думської" повідомляють, що скоєно замах на адвоката Олександра П., який займався справою, пов'язаною із захистом інтересів естонського інвестора в Затоці", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що жителі вулиці пострілів не чули. На думку експертів, могли стріляти з карабіна з глушником.

При цьому за півгодини до вбивства у цьому ж районі відбулося затримання автомобіля з кримськими номерами, в якому провозили зброю.

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На місці працюють співробітники Генеральної прокуратури та СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня ввечері в Одесі розстріляли автомобіль «Лексус» з автоматичної зброї, в результаті чого був убитий правозахисник. Відзначається, що зловмисники втекли на автомобілі темного кольору. Введено план «Перехоплення».