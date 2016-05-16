Євробачення-2017: ЗМІ розповіли, яких помилок минулого у проведенні конкурсу має уникнути Україна

Після феєричної перемоги Джамали на міжнародному змаганні Євробачення у Швеції, місія приймати у себе конкурсантів у 2017 році лягає на плечі України, передає ТСН.

Представник конкурсу вже запевнив, що оргкомітет допоможе із підготовкою музичної першості.

Однак наразі у темі організації майбутнього змагання більше запитань, ніж відповідей.

Зокрема, місце проведення конкурсу ще не визначене. Однак очевидно, що перед виборами не один міський голова захоче позмагатися за право проведення Євробачення саме у нього.

Утім юзери соціальних мереж переконані, що наступне Євробачення необхідно проводити у Криму, який наразі окупований РФ.

Користувачі вже навіть створили логотип конкурсу із пейзажом Ялти.

Однак офіційно географічне розташування Євробачення-2017 наразі не визначене.

"Поки що немає жодних передбачень. У багатьох містах, починаючи з Харкова, закінчуючи Львовом, є величезний досвід", - пояснив генеральний директор національної телекомпанії України Зураб Аласанія.

Читайте такожУ Швеції запропонували Україні допомогу в організації Євробачення-2017

Однак, де б не проводили міжнародний конкурс, головним завданням для українських організаторів залишається уникнення помилок минулого та забезпечення безпеки гостям.

Згадаймо 50-те, ювілейне, Євробачення-2005, яке до України привезла Руслана.

Тоді замість того, щоб одразу почати готуватися до конкурсу, оргкомітет, який очолював Віктор Янукович, дотягнув до лютого. 125 договорів з різними компаніями було підписано останньої миті.

З місцем проведення теж була плутанина. Спочатку змагання хотіли провести у Міжнародному виставковому центрі. Там навіть розпочали ремонт. Однак згодом вирішили, що конкурс відбудеться в Київському палаці спорту.

Усього на Євробачення у 2005 році, за приблизними оцінками, виділили майже 70 мільйонів гривень. А після проведення держфінінспекція недорахувалась 36 млн гривень.

Тому у 2017 році важливим завдання для України стане уникнення чергових фінансових скандалів.

Організаторам необхідно буде створити фаховий організаційний комітет, виділити гроші, визначитися з основними партнерами та запустити конкурсний механізм, який відіграє важливу роль не тільки в іміджі та популяризації України, а й залучить важливих для економіки інвесторів.

Та головне - наступного року необхідно надати впевненість європейцям у безпеці.

І це була перша ж вимога, з якою звернувся директор конкурсу.

Тож, судячи з усього, рішення, в якому місті відбудеться 62 пісенний євроконкурс, не в останню чергу буде залежати від силовиків і ситуації на російсько-українському непісенному фронті.

Нагадаємо, у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2016", який відбувся в суботу в Стокгольмі, перемогу здобула представниця України Джамала з піснею "1944".