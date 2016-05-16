Євробачення-2017: Влада Херсону заявила про бажання провести в себе пісенний конкурс

Як повідомили УНІАН у прес-службі Херсонської ОДА, звернення ініціювали голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв, голова Херсонської облради Андрій Путілов і міський голова Херсона Володимир Миколаєнко.

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Після перемоги в конкурсі української співачки Джамали, сьогодні вранці Миколаєнко запропонував провести наступне «Євробачення» у Херсоні. Губернатор у відповідь заявив, що готовий лобіювати це питання на державному рівні. Підтримав ідею і Путілов.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Джамала перемогла на конкурсі «Євробачення-2016», який відбувся у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.

Наступний конкурс «Євробачення-2017» прийматиме Україна.

Мери Києва Віталій Кличко, Одеси - Геннадій Труханов, Львова - Андрій Садовий, а також Дніпропетровська - Борис Філатов заявили про готовність провести конкурс у своїх містах.