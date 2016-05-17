Джамала запевнила, що не збирається йти у політику: "Там немає почуттів"

Про це вона повідомила на прес-конференції, інформує "112 Україна".

"No way. Мені навіть трохи сумно, що так багато асоціюють цю пісню з політикою. Для мене це, перш за все, музичний твір. Я вкладала туди свою душу. Мені здається, що там, де політика, там немає почуттів. А в музиці навпаки - тільки почуття може розповісти. Ніякі аранжування, ніякі слова не можуть розповісти, тільки музика. Це як різні полюси: політика і музика. Мені не туди взагалі", - сказала співачка.

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Як повідомляв УНІАН, Джамала здобула перемогу на конкурсі Євробачення-2016, який відбувся у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", яка розповідає про трагедію кримськотатарського народу. Раніше стало відомо, що прийняти конкурс зголосилися Київ, Дніпропетровськ, Львів, Одеса і Херсон.