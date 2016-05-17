Савченко привітала українців з перемогою Джамали на Євробаченні

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив адвокат полонянки Марк Фейгін.

Він зазначив, що сьогодні відвідував Надію в СІЗО, де і розповів їй про перемогу України на Євробаченні.

"Вона передала вітання всім українцям з перемогою Джамали. Її просила привітати окремо", - підкреслив Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, суд РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд присудив Савченко штраф в 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону". Читайте такожМін'юст РФ не працює над обміном Савченко на ГРУшників Александрова і Єрофєєва

24 квітня президент України повідомив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко.

29 квітня стало відомо, що Савченко заповнила всі документи на екстрадицію.

Нагадаємо, Джамала здобула перемогу на конкурсі Євробачення-2016, який відбувся у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", яка розповідає про трагедію кримськотатарського народу. Раніше стало відомо, що прийняти конкурс зголосилися Київ, Дніпропетровськ, Львів, Одеса і Херсон.