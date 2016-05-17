"Ми можемо бути там, де потрібні": Аваков показав мотивувальні відео про співпрацю з поліцією
Глава МВС Арсен Аваков показав серію соціальних роликів, в яких українців закликають співпрацювати з поліцією.
Ці відео міністр внутрішніх справ розмістив на своїй сторінці у Twitter.
"Безпека наших міст - це робота поліції та небайдужість населення!" - йдеться в описі до роликів.
Читайте такожДо червня патрульна поліція запрацює у ще 5 містах України
Аваков зазначив, всі відео зроблено за підтримки посольства США в Україні.
Безпека наших міст - це робота поліції та небайдужість населення!— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 17, 2016
**3 ~ відео зроблено за підтримки @USEmbassyKyivpic.twitter.com/ALYezj0wkv
Безпека наших міст - це робота поліції та небайдужість населення!— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 17, 2016
**2 ~ відео зроблено за підтримки @USEmbassyKyivpic.twitter.com/GTP7OGnqy8
Безпека наших міст - це робота поліції та небайдужість населення!— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 17, 2016
**1 ~ відео зроблено за підтримки @USEmbassyKyivpic.twitter.com/0IeUEm3yFB
Як повідомляв УНІАН, 11 травня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував, що Згуладзе прийняла рішення залишити посаду першого заступника міністра внутрішніх справ.
Вона продовжуватиме реформу правоохоронної системи на посаді керівника спеціально створеної групи радників міністра внутрішніх справ.