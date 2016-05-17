"Ми можемо бути там, де потрібні": Аваков показав мотивувальні відео про співпрацю з поліцією

18:06, 17 травня 2016
Суспільство
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Глава МВС Арсен Аваков показав серію соціальних роликів, в яких українців закликають співпрацювати з поліцією.

полиция патруль / Фото УНИАН

Ці відео міністр внутрішніх справ розмістив на своїй сторінці у Twitter.

"Безпека наших міст - це робота поліції та небайдужість населення!" - йдеться в описі до роликів.

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Аваков зазначив, всі відео зроблено за підтримки посольства США в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував, що Згуладзе прийняла рішення залишити посаду першого заступника міністра внутрішніх справ.

Вона продовжуватиме реформу правоохоронної системи на посаді керівника спеціально створеної групи радників міністра внутрішніх справ. 

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