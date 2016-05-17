"Ми можемо бути там, де потрібні": Аваков показав мотивувальні відео про співпрацю з поліцією

Ці відео міністр внутрішніх справ розмістив на своїй сторінці у Twitter.

"Безпека наших міст - це робота поліції та небайдужість населення!" - йдеться в описі до роликів.

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Аваков зазначив, всі відео зроблено за підтримки посольства США в Україні.

Безпека наших міст - це робота поліції та небайдужість населення!

**3 ~ відео зроблено за підтримки @USEmbassyKyivpic.twitter.com/ALYezj0wkv — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 17, 2016

Безпека наших міст - це робота поліції та небайдужість населення!

**2 ~ відео зроблено за підтримки @USEmbassyKyivpic.twitter.com/GTP7OGnqy8 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 17, 2016 Безпека наших міст - це робота поліції та небайдужість населення!

**1 ~ відео зроблено за підтримки @USEmbassyKyivpic.twitter.com/0IeUEm3yFB — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 17, 2016

Як повідомляв УНІАН, 11 травня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував, що Згуладзе прийняла рішення залишити посаду першого заступника міністра внутрішніх справ.

Вона продовжуватиме реформу правоохоронної системи на посаді керівника спеціально створеної групи радників міністра внутрішніх справ.