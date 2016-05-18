Як Україна згадувала жертв депортації кримськотатарського народу (фоторепортаж)

18:59, 18 травня 2016
Суспільство
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В Україні і світі 18 травня згадують жертв геноциду кримськотатарського народу. У цей день в 1944 році радянський НКВС почали  висилати корінний народ з Криму в Середню Азію.

Митинг памяти жертв депортации крымскотатарского народа в Геническе / УНИАН

Сьогодні в Україні відбувся ряд масових заходів у пам'ять про жертв депортації кримськотатарського народу.

Так, опівдні жертв геноциду вшанували хвилиною мовчання. В зазначений час всі українські телеканали і радіостанції передавали спеціальний сигнал.

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У столиці вранці біля будівлі Київського національного інституту їм. Т. Г. Шевченка молодь створила живу інсталяцію у вигляді кримськотатарського прапору. На Майдані Незалежності заплановано мітинг пам'яті жертв геноциду. Також ввечері в Національній опері України відбувся концерт-реквієм. У ньому взяли участь перші особи держави та лідери кримськотатарського народу, а також співачка Джамала, яка цього року виграла пісенний конкурс Євробачення з піснею "1944" про депортацію кримських татар.

Також поминальні заходи пройшли і в інших містах України - Генічеську, Чернігові.

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Крім того, в парламенті Канади вшанували пам'ять жертв депортації кримських татар. У заходах брав участь лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.

Як повідомляв УНІАН, окупаційна "влада" Криму заборонила проводити масові жалобні заходи в пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу, які були заплановані Меджлісом на 18 травня.

У свою чергу в Європейському Союзі такі дії назвали неприйнятними.

Один з ініціаторів блокади Криму Ленур Іслямов під час мітингу в Генічеську Херсонської області
Один з ініціаторів блокади Криму Ленур Іслямов під час мітингу в Генічеську Херсонської області /  © УНІАН
Мітинг пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу в Генічеську
Мітинг пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу в Генічеську /  © УНІАН
Мітинг пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу в Генічеську
Мітинг пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу в Генічеську /  © УНІАН
Мітинг пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу в Генічеську
Мітинг пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу в Генічеську /  © УНІАН
Мітинг пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу в Генічеську
Мітинг пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу в Генічеську /  © УНІАН
Студенти під час акції до річниці депортації кримських татар біля будівлі Київського Національного університету імені Тараса Шевченка
Студенти під час акції до річниці депортації кримських татар біля будівлі Київського Національного університету імені Тараса Шевченка /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
Вечір-реквієм вшанування пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу у Києві
Вечір-реквієм вшанування пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу у Києві /  © УНІАН
Учасники вечора-реквієму вшанування пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу у Києві
Учасники вечора-реквієму вшанування пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу у Києві /  © УНІАН
Народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на вечорі-реквіємі у Києві
Народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на вечорі-реквіємі у Києві /  © УНІАН
Президент Петро Порошенко з дружиною Мариною і співачка Джамала на вечорі-реквіємі у Києві
Президент Петро Порошенко з дружиною Мариною і співачка Джамала на вечорі-реквіємі у Києві /  © УНІАН
Рефат Чубаров, Володимир Гройсман, Петро Порошенко з дружиною Мариною, Джамала і Геннадій Зубко на вечорі-реквіємі у Києві
Рефат Чубаров, Володимир Гройсман, Петро Порошенко з дружиною Мариною, Джамала і Геннадій Зубко на вечорі-реквіємі у Києві /  © УНІАН
Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет на вечорі-реквіємі вшанування пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу у Києві
Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет на вечорі-реквіємі вшанування пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу у Києві /  © УНІАН
Хода пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу у Чернігові
Хода пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу у Чернігові /  © УНІАН
Мітинг пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу у Чернігові
Мітинг пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу у Чернігові /  © УНІАН
Мітинг пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу у Чернігові
Мітинг пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу у Чернігові /  © УНІАН
Заходи на підтримку кримських татар в Канаді
Заходи на підтримку кримських татар в Канаді /  © УНІАН
Мустафа Джемілєв на мітингу в Канаді
Мустафа Джемілєв на мітингу в Канаді /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
Мітинг з нагоди 72-ї річниці депортації кримських татар на Майдані Незалежності у Києві
Мітинг з нагоди 72-ї річниці депортації кримських татар на Майдані Незалежності у Києві /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН

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