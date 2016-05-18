Як Україна згадувала жертв депортації кримськотатарського народу (фоторепортаж)

Сьогодні в Україні відбувся ряд масових заходів у пам'ять про жертв депортації кримськотатарського народу.

Так, опівдні жертв геноциду вшанували хвилиною мовчання. В зазначений час всі українські телеканали і радіостанції передавали спеціальний сигнал.

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У столиці вранці біля будівлі Київського національного інституту їм. Т. Г. Шевченка молодь створила живу інсталяцію у вигляді кримськотатарського прапору. На Майдані Незалежності заплановано мітинг пам'яті жертв геноциду. Також ввечері в Національній опері України відбувся концерт-реквієм. У ньому взяли участь перші особи держави та лідери кримськотатарського народу, а також співачка Джамала, яка цього року виграла пісенний конкурс Євробачення з піснею "1944" про депортацію кримських татар.

Також поминальні заходи пройшли і в інших містах України - Генічеську, Чернігові.

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Крім того, в парламенті Канади вшанували пам'ять жертв депортації кримських татар. У заходах брав участь лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.

Як повідомляв УНІАН, окупаційна "влада" Криму заборонила проводити масові жалобні заходи в пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу, які були заплановані Меджлісом на 18 травня.

У свою чергу в Європейському Союзі такі дії назвали неприйнятними.