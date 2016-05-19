У Москві кілька десятків людей відзначили День вишиванки ходою по Арбату (фото)
Учасники акції були одягнені у вишиванки і в процесі ходи дарували квіти перехожим і пояснювали, що сьогодні в Україні святкують День вишиванки.
У Москві кілька десятків людей відзначили День вишиванки ходою по Арбату.
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Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, російські активісти і представники української діаспори зібрались на Арбаті і пройшли цією вулицею до Національного культурного центру України.
Учасники акції були одягнені у вишиванки і в процесі ходи дарували квіти перехожим і пояснювали, що сьогодні в Україні святкують День вишиванки.
Крім того, вони включили запис Державного Гімну України різними мовами – російською, грузинською й іншими, а біля будівлі Національного культурного центру самі заспівали гімн України українською.
Перехожі адекватно реагували на акцію, із задоволенням брали квіти і дякували.