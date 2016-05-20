Електропостачання в окупованому Криму відновлено, причиною блекауту став технічний збій
14:19, 20 травня 2016Суспільство
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Енергопостачання в анексованому Криму повністю відновлено.
REUTERS
Про це повідомив міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає ТАСС.
"Всі лінії включені, енергопостачання повністю відновлено", - сказав він.
За даними Новака, з енергосистеми Криму випало понад 500 МВт потужностей. Причиною став технічний збій.
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Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованому Криму зникло електропостачання Сімферополя, Севастополя, Феодосії, Ялти та інших міст, з'ясовувалися причини.
Відключення електропостачання в анексованому Сімферополі відбулося о 13.15-13.30 (мск.).
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