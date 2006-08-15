У Москві - масові отруєння гастарбайтерів

Міністерство закордонних справ України з’ясовує наявність українців серед осіб, які отруїлися неякісною їжею на будівельних об’єктах Москви і Підмосков’я.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС.

“МЗС уточнює цю інформацію”, - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 серпня, на будівельних об`єктах Москви і Підмосков`я зафіксовано масові харчові отруєння. До лікарень вже доставлено більш як 100 робітників-будівельників. Всі госпіталізовані - з Туреччини і країн СНД.

Симптоми отруєння вони відчули сьогодні рано вранці. Люди почали звертатися до медиків зі скаргами на погане самопочуття, високу температуру, нудоту і низький тиск.

"Перший дзвінок надійшов із Тверської вулиці, де ведеться будівництво нового готелю на місці знесеного "Інтуристу", - уточнив співробітник правоохоронних органів. В результаті до лікарень потрапили 50 робітників з ознаками харчового отруєння.

Ще 12 чоловік були госпіталізовані з готелю "Останкіно", а 20 - з підмосковного санаторію "Зелений гай". "Всі вони працювали на московських будівництвах, а проживали в готелях або в санаторіях", - повідомили в правоохоронних органах.

Випадки масового отруєння зафіксовані і на будівельному майданчику на Ніколоямській вулиці, звідки були госпіталізовані 8 чоловік. Стільки ж доставлені до лікарні і з гуртожитку в Береговому проїзді, де тимчасово проживають робітники.

Причини отруєння зараз встановлюються.