Азаров продає алмази у 8 тисяч карат

На першому відкритому аукціоні коштовностей, організованому Міністерством фінансів України, продано ювелірних виробів на 414 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, на відкритих торгах, що проходили сьогодні в Українській міжбанківській валютній біржі, було продано 8 лотів. До лотів входили різні ювелірні вироби, а також афіньований порошок родію. Стартова ціна цих 8 лотів становила близько 300 тис. грн.

Всього на першому відкритому аукціоні Мінфін планував продати 43 лоти, загальною стартовою вартістю 7,1 млн. грн. Потенційних покупців зацікавили 40 лотів, стартова ціна яких 7 млн. грн.

Державне сховище дорогоцінних металів виписало 39 рахунків на 16 лотів, загальна стартова ціна яких становить 4 млн. грн. До 11 серпня учасники аукціону проплатили 29 рахунків, що дало можливість організувати продаж 8 лотів на сьогоднішньому аукціоні.

За словами директора Держсховища дорогоцінних металів Анатолія ШВАЧКИ, сьогодні не виставлявся найдорожчий лот з природними алмазами у 8 тисяч карат вартістю понад 3 млн. грн. За словами А.ШВАЧКИ, цим лотом зацікавилася одна ізраїльська компанія, і він буде виставлений на наступному аукціоні

Як повідомляв УНІАН, за ініціативою Міністерства фінансів відтепер продаж коштовностей, які перейшли у власність держави, проходитиме публічно – на відкритих торгах.