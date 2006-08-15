Азаров продає алмази у 8 тисяч карат
Ізраїльська компанія зацікавилася
На першому відкритому аукціоні коштовностей, організованому Міністерством фінансів України, продано ювелірних виробів на 414 тис. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, на відкритих торгах, що проходили сьогодні в Українській міжбанківській валютній біржі, було продано 8 лотів. До лотів входили різні ювелірні вироби, а також афіньований порошок родію. Стартова ціна цих 8 лотів становила близько 300 тис. грн.
Всього на першому відкритому аукціоні Мінфін планував продати 43 лоти, загальною стартовою вартістю 7,1 млн. грн. Потенційних покупців зацікавили 40 лотів, стартова ціна яких 7 млн. грн.
Державне сховище дорогоцінних металів виписало 39 рахунків на 16 лотів, загальна стартова ціна яких становить 4 млн. грн. До 11 серпня учасники аукціону проплатили 29 рахунків, що дало можливість організувати продаж 8 лотів на сьогоднішньому аукціоні.
За словами директора Держсховища дорогоцінних металів Анатолія ШВАЧКИ, сьогодні не виставлявся найдорожчий лот з природними алмазами у 8 тисяч карат вартістю понад 3 млн. грн. За словами А.ШВАЧКИ, цим лотом зацікавилася одна ізраїльська компанія, і він буде виставлений на наступному аукціоні
Як повідомляв УНІАН, за ініціативою Міністерства фінансів відтепер продаж коштовностей, які перейшли у власність держави, проходитиме публічно – на відкритих торгах.