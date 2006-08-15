У центрі Сімферополя заміновано будинок

До правоохоронних органів надійшла інформація про те, що сьогодні в Сімферополі в будівлі Будинку профспілок, яка розташована в центрі міста напроти Ради міністрів АРК, закладено вибуховий пристрій.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили працівники правоохоронних органів, які перебувають на місці події.

За їхніми даними, дзвінок про замінування надійшов до них близько 13.00.

В даний час працівники міліції не коментують подію, говорять, що проводиться перевірка інформації. З будівлі евакуйовані всі люди, там розташовано декілька офісів.

Дзвінок про замінування надійшов тоді, коли повинна була відбуватися прес-конференція нової кримськотатарської партії «Міллі Фірка».

Самі ж представники партії, які вимушені проводити свій захід на вулиці, повідомили журналістам, що не пов`язують дзвінок з прес-конференцією.

«Можливо, це якесь профілактичне відпрацювання», - повідомили представники партії.