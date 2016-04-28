"Свободівцю" Сиротюку вручили остаточну підозру за події 31 серпня під ВР

19:31, 28 квітня 2016
Політика
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Заступнику голови всеукраїнського об'єднання "Свобода", керівникові фракції партії у Київській міській раді Юрієві Сиротюку вручили остаточну підозру у кримінальному провадженні щодо подій 31 серпня 2015 року біля Верховної Ради.

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Як повідомляє прес-служба ВО "Свобода", підозру вручили сьогодні в Шевченківському відділенні №4 Головного управління Національної поліції.

«Текст документа змінювали тричі. Нині націоналістові інкримінують "масові заворушення" та опір працівникам правоохоронних органів», - йдеться у повідомленні.

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Як зазначив слідчий, справу відкривають для ознайомлення фігурантам, і після завершення ознайомлення її передадуть до суду.

Коментуючи вручення підозри, Сиротюк зазначив: «Очевидно, що до суду поліція передасть сфабриковану справу, а не справжнє розслідування, якого так і не відбулося".

Як повідомляв УНІАН, Сиротюка разом з іншими «свободівцями» підозрюють в організації заворушень біля парламенту 31 серпня 2015 року після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації. Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

Загинули четверо бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

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