Двоє обвинувачених у розстрілі Майдану беркутівців є учасниками бойових дій на Донбасі

Про це в Twitter повідомляє журналіст "Радіо Свободи" Левко Стек.

"Двоє з п'яти беркутівців, яких судять за розстріл майданівців, є учасниками бойових дій на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Ніхто з п'яти бійців "Беркута", яких звинувачують у вбивствах на Майдані, не визнає власної провини з жодного з пунктів.

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Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура в 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-"беркутівців" Павла Зінченка і Сергія Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у центрі Києва.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування та направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-"беркутівців": Маринченка, Тамтури і Янішевського.

За даними прокуратури, цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових обов'язків, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховання зброї після вчинення злочину.

Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців "Беркута" об'єднані в одне.

17 травня прокурори зачитали обвинувальний акт щодо Аброськіна і Зінченко.