Плакали гроші: на Луганській митниці в ”Субару” знайшли 2 мільйони доларів
16:26, 15 серпня 2006Суспільство
835
Триває дізнання
Контрабандне переміщення валюти через митний кордон України попереджено працівниками Управління СБУ, Луганської митниці та прикордонниками.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, громадянин України прямував до Росії автомобілем „Субару” через митний пост „Ізварино” Луганської митниці.
Правоохоронці виявили приховані під задніми сидіннями автомобіля близько 1 млн. 900 тис. доларів США.
Валюту вилучено. Триває дізнання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter