Плакали гроші: на Луганській митниці в ”Субару” знайшли 2 мільйони доларів

Триває дізнання

Контрабандне переміщення валюти через митний кордон України попереджено працівниками Управління СБУ, Луганської митниці та прикордонниками. Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, громадянин України прямував до Росії автомобілем „Субару” через митний пост „Ізварино” Луганської митниці. Правоохоронці виявили приховані під задніми сидіннями автомобіля близько 1 млн. 900 тис. доларів США. Валюту вилучено. Триває дізнання.

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