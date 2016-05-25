Савченко очікують у ПАРЄ
17:24, 25 травня 2016Суспільство
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Голова Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт назвав відмінною новиною звільнення української льотчиці і члена делегації ПАРЄ Надії Савченко з ув'язнення в РФ.
REUTERS
Про це йдеться на сайті організації.
«Я підтримую (зусилля) РФ і України, які зробили це можливим, і з нетерпінням чекаю її в Страсбурзі незабаром», - йдеться в повідомленні.
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Глава ПАРЄ зазначив, що це може відбутися на наступній сесії в червні, якщо дозволить здоров'я Савченко, яка є делегатом ПАРЄ.
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