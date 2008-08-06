Софія Ротару передала 100 тис. грн. рідному селу, яке потерпає від повені

100 тис. грн. на допомогу своїм землякам із села Маршинці Новоселицького району Чернівецької області, яке зазнало руйнівного підтоплення, передала народна артистка України Софія РОТАРУ.

Як передає кореспондент УНІАН, кошти готівкою отримав її рідний брат Анатолій, який їх розподілятиме між односельцями, яким найбільше потрібна матеріальна допомога.

У селі Маршинці повінь зруйнувала понад 30 будинків. Брати С.РОТАРУ – Анатолій та Євген, садиби яких не зазнали серйозних руйнувань, об’їздили всі постраждалі домоволодіння для визначення, кому допомога потрібна першочергово.

С.РОТАРУ заявила чернівецьким ЗМІ, що надає перевагу „конкретній адресній допомозі”. Вона обіцяє, що це „лише перший благодійний транш землякам”.