Гройсман доручив створити комісію для розслідування пожежі в будинку для літніх людей під Києвом

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив терміново створити комісію для вивчення обставин пожежі, що сталася сьогодні вночі у будинку для людей похилого віку в селі Літочки Броварського району Київської області.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Комісію очолить віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. Сьогодні ж комісія заслухає представників МВС, ДСНС, Київської ОДА, які працювали на місті трагедії, йдеться в повідомленні.

Про заходи, вжиті на місці пожежі, та створення комісії поінформовано також президента України.

Гройсман висловив співчуття родинам загиблих у пожежі. "Від імені уряду прийміть мої щирі співчуття у зв'язку зі страшною трагедією, що нанесла непоправної втрати", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня о 03.48 в селі Літочки Броварського району на території приватного домоволодіння у двоповерховій будівлі, в якій організовано тимчасове проживання осіб похилого віку, виникла пожежа.

За даними ДСНС, о 05.25 пожежу локалізовано, о 08.25 - ліквідовано.

Станом на 10 год. на місці пожежі знайдено тіла 16 осіб. Доля 1 особи залишається невідомою. Пошуки продовжуються.