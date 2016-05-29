Порошенко висловив співчуття сім'ям загиблих під час пожежі в будинку для літніх людей

13:09, 29 травня 2016
Суспільство
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Під час масштабної пожежі під Києвом загинуло 17 осіб.

порошенко / Фото УНИАН

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття родинам загиблих під час пожежі в будинку для людей похилого віку в селі Літочки та доручив голові Київської обласної державної адміністрації надати допомогу всім постраждалим. 

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Висловлюю співчуття родинам загиблих у жахливій пожежі, яка трапилася цієї ночі у селі Літочки на Київщині», - написав Порошенко.

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Крім того, президент доручив голові Київської ОДА Максиму Мельничуку надати необхідну допомогу всім постраждалим.

Як повідомлялося, 29 травня о 03.43 в селі Літочки Броварського району на території приватного домоволодіння в двоповерховій будівлі, в якій організовано тимчасове проживання осіб похилого віку, виникла пожежа

Загинули 17 осіб. 

Підрозділами ДСНС врятовано 18 осіб, з яких 5 осіб з опіками різних ступенів тяжкості госпіталізовано до лікарні.

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