На Львівщині затримали контрабандну партію бурштину вартістю 1 мільйон гривень

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.

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Зазначається, що бурштин було виявлено у паливному баку автомобіля «Ауді» під керуванням жителя Волинської області. Чоловік на пропускному пункті «Рава-Руська» (Львівська область) намагався перетнути українсько-польський кордон через «зелений коридор».

Каміння бурштину та автомобіль було вилучено та передано працівникам фіскальної служби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДФС у Львівській області, за висновками експертів, вартість вилученого каміння бурштину становить 1 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на Житомирщині затримали скупників бурштину із камінням вартістю 4 мільйони гривень.