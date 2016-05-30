На Львівщині затримали контрабандну партію бурштину вартістю 1 мільйон гривень
На Львівщині прикордонники 29 травня затримали при спробі вивезення з України контрабандну партію необробленого каміння бурштину вагою понад 45 кг.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.
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Зазначається, що бурштин було виявлено у паливному баку автомобіля «Ауді» під керуванням жителя Волинської області. Чоловік на пропускному пункті «Рава-Руська» (Львівська область) намагався перетнути українсько-польський кордон через «зелений коридор».
Каміння бурштину та автомобіль було вилучено та передано працівникам фіскальної служби.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДФС у Львівській області, за висновками експертів, вартість вилученого каміння бурштину становить 1 млн грн.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно на Житомирщині затримали скупників бурштину із камінням вартістю 4 мільйони гривень.