У Києві «Мерседес» збив трьох інспекторів ДАІ

Учора вночі на Бориспільській трасі під Києвом іномарка збила трьох інспекторів ДАІ, що оформляли дорожньо-транспортну подію. Усі троє госпіталізовані у тяжкому стані. Діагнози виявилися невтішними: у всіх постраждалих закриті травми грудей і живота, а у одного - підозра на перелом кісток тазу і хребта.

Керував «Мерседесом» 35-річний житель Полтави Сергій С. Стаж водія - 16 років. Експертиза засвідчила, що він був тверезий. Водій «Мерседеса» стверджує, що зробив все можливе, щоб уникнути зіткнення. За фактом ДТП порушена кримінальна справа.

Обком з посиланням на "Факты и комментарии"