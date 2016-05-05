В Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання

Про це йдеться у повідомленні на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Допуск абітурієнтів до пункту тестування триває з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього незалежного оцінювання – 11:00.

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Вхід учасників до пунктів тестування відбуватиметься за наявності таких документів: сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті; запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

У разі відсутності сертифіката, паспорта або іншого документа, серія та номер якогозазначені в сертифікаті, або пред’явлення копій цих документів абітурієнт до пункту проходження ЗНО не допускається.

У прес-службі відомства нагадали, що протягом часу, відведеного на складання тесту, абітурієнт не повинен мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.