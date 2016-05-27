Справа екс-беркутівців: суд не дозволив самовідвід присяжних і закликав владу платити їм більше

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий суддя Сергій Дячук заявив, що малий розмір грошової винагороди присяжним не є підставою для самовідводу.

Також суддя висловив сподівання, що влада дослухається до проблеми низької оплати праці присяжних та оцінюватиме її на рівні з професійними суддями.

Читайте такожСуд повернув ГПУ на доопрацювання обвинувальний акт стосовно екс-командира харківського "Беркута"

Як повідомляв УНІАН, 24 травня п'ятеро присяжних у справі колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут», підозрюваних у вбивствах активістів Майдану в лютому 2014 року, заявили самовідвід. Вони пояснили своє рішення малою винагородою, яка становить від 40 до 60 грн за одне судове засідання. Також присяжні заявили про відсутність компенсації за проїзд Києвом до Святошинського райсуду.

Якби суд задовольнив самовідвід присяжних, це означало б розгляд справи спочатку.

Довідка УНІАН, Генпрокуратура у 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-«беркутівців» Павла Зінченка та Сергія Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в центрі Києва.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-«беркутівців»: Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину.

Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднано в одне.