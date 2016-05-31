В Одесі відкрилася виставка винаходів Леонардо да Вінчі
Виставка творчої спадщини італійського художника і винахідника Леонардо да Вінчі відкрилася на вул. Катерининській.
На експозиції, яка відкрилася у виставковому центрі на Катерининській, 27/1, представлені моделі різних двигунів, сільськогосподарських знарядь, знамениті крила та інші пристрої, що дають можливість оцінити талант винахідника. Про це повідомила Думська.
Читайте такожСтавки в одеському парку Перемоги осушать
Як відомо, технічні ідеї майстра набагато випередили час, і лише зараз можна гідно оцінити його геніальність.
Окрема частина експозиції присвячена його картинам: можна побачити репродукції Мони Лізи, Таємної вечері і Мадонни з немовлям.
За словами організаторів експозиції, виставка спадщини да Вінчі об'їхала весь світ і скрізь мала великий успіх.
Одесити зможуть познайомитися з творчістю італійського майстра до 27 липня.