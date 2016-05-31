В Одесі відкрилася виставка винаходів Леонардо да Вінчі

На експозиції, яка відкрилася у виставковому центрі на Катерининській, 27/1, представлені моделі різних двигунів, сільськогосподарських знарядь, знамениті крила та інші пристрої, що дають можливість оцінити талант винахідника. Про це повідомила Думська.

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Як відомо, технічні ідеї майстра набагато випередили час, і лише зараз можна гідно оцінити його геніальність.

Окрема частина експозиції присвячена його картинам: можна побачити репродукції Мони Лізи, Таємної вечері і Мадонни з немовлям.

За словами організаторів експозиції, виставка спадщини да Вінчі об'їхала весь світ і скрізь мала великий успіх.

Одесити зможуть познайомитися з творчістю італійського майстра до 27 липня.