МЗС, Міноборони і МНС готові до негайної евакуації українців з Грузії

Посольство України в Грузії у координації з Міністерством закордонних справ України, МНС і Міністерством оборони готове до негайної евакуації громадян України з Грузії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, станом на 10 серпня 2008 року постраждалих унаслідок бойових дій у Грузії громадян України немає.