МЗС, Міноборони і МНС готові до негайної евакуації українців з Грузії
13:08, 10 серпня 2008Суспільство
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Станом на 10 серпня постраждалих немає
Посольство України в Грузії у координації з Міністерством закордонних справ України, МНС і Міністерством оборони готове до негайної евакуації громадян України з Грузії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, станом на 10 серпня 2008 року постраждалих унаслідок бойових дій у Грузії громадян України немає.
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