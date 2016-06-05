Скандальний екс-наркополіцейський Кива знову висловив своє ставлення до ЛГБТ (фото)

Про це свідчить його фотографія на сторінці у Facebook, на якій він зображений з плакатом, на якому написано: "Я вірю в Бога. Я проти гомосексуалізму".

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Крім того, цей знімок він підписав: "Моя позиція як громадянина України".

Раніше начальник департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції Ілля Кива заявляв, що гомосексуалів необхідно "скарати на смерть".

"ЛЬВІВ! БІБЛІЯ, ЛЕВІТ, Вірш 20, глава 13. Якщо хтось ляже з чоловіком, як із жінкою, то обоє вчинили мерзоту; нехай будуть скарані на смерть; кров їхня на них. P. S. Читайте Біблію, вірте ГОСПОДУ!", - заявив Кива.

Як повідомляв УНІАН, представники ОУН виступили з різкою заявою щодо гей-параду в Києві, який заплановано на 12 червня. Активісти організації пригрозили зірвати марш і закликали однодумців вийти і підтримати їхню позицію.