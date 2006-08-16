Черновецький отримав інформацію про вкрадені мільярди

Київський міський голова і голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає неефективним використання коштів від здавання в оренду 3 тисяч об`єктів, що належать КМДА.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку мер висловив сьогодні на прес-конференції в КМДА.

“Я одержав інформацію про мільярдні суми, які могли бути вкрадені або неефективно використані. В першу чергу йдеться про ті 3 тисячі об`єктів, які Київська адміністрація здає в оренду - там скрізь злодійство”, - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.