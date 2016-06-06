У Сумах "викрадений іноземець" виявився фігурантом кримінального провадження

Про це сьогодні повідомляє сектор комунікацій Головного управління Національної поліції України в Сумській області.

Згідно із повідомленням, вчора, 4 червня, о 5.00 до поліції зателефонував чоловік і повідомив, що в квартирі будинку по вулиці Марка Вовчка його декілька днів силою утримують невідомі. На місце події одразу направили патрульні наряди поліції та слідчо-оперативну групу. Інспектори викликали рятувальників. За допомогою спеціальної техніки чоловіка через балкон дістали з квартири на третьому поверсі.

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«Під час бесіди з правоохоронцями заявник помітно нервував. Спочатку повідомив, що його з Києва до Сум привезли невідомі і закрили в квартирі, а потім взагалі відмовився давати пояснення, мотивуючи тим, що не має ні до кого претензій і просить припинити подальшу перевірку. Мешканці сусідніх квартир також були здивовані його поведінкою. Вони пояснили, що чоловік винайняв квартиру в їхньому домі декілька днів тому. Безперешкодно входив та виходив з неї, користувався мобільним телефоном та Інтернетом», - йдеться у повідомленні.

Заявник виявився жителем Ужгорода, 1967 року народження. Він добре відомий сумським правоохоронцям, адже проходить фігурантом в кримінальній справі, розпочатій ще у 2012 р. за шахрайства з автомобілями. За заявами потерпілих, фігурант обіцяв їм допомогти придбати іномарки за привабливими цінами. Але, сплативши гроші, обіцяного люди так і не отримали. Завдана сума збитків сягала десятків тисяч доларів США. Тоді чоловік просто виїхав з Сум, і його місцезнаходження було невідомо.

«Наразі в поліції припускають, що дану ситуацію він міг змоделювати сам, аби відвести від себе підозри і змусити правоохоронців працювати в іншому напрямку», - наголошується у повідомленні.