У Харкові сталася пожежа в колекторі, загинули троє осіб

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа сталася 5 червня о 23.08 в колекторі по вулиці Метробудівників.

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На місці пожежі виявлено тіла трьох загиблих, одну людину врятовано.

О 00.30 пожежу було ліквідовано. Її попередня причина - необережне поводження з вогнем при палінні.