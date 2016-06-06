У Харкові сталася пожежа в колекторі, загинули троє осіб
09:07, 06 червня 2016Суспільство
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У Харкові внаслідок пожежі у колекторі загинули троє осіб.
У Харкові внаслідок пожежі у колекторі загинули троє осіб / cv.mns.gov.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа сталася 5 червня о 23.08 в колекторі по вулиці Метробудівників.
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На місці пожежі виявлено тіла трьох загиблих, одну людину врятовано.
О 00.30 пожежу було ліквідовано. Її попередня причина - необережне поводження з вогнем при палінні.
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