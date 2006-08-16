Бензин в Луганській області продовжує дорожчати

Ціни на бензин в Луганській області продовжують підвищуватись щодня на 1-3 коп.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила заступник начальника Державної інспекції з контролю за цінами у Луганській області Тетяна БОДРУХІНА.

За її словами, на сьогодні по області ціна на дизельне пальне та бензин марки А-80 коливається у межах від 3,90 грн. до 4,20 грн., бензин марки А-92 – від 4,05 грн. до 4,40 грн., а бензин марки А-95 - від 4,40 грн. до 4,65 грн.

Вона також зазначила, що дрібні АЗС зараз працюють у зоні ризику і не витримують конкуренції. Як приклад було названо, що у Сєвєродонецьку та Антрациті ТОВ «Пласт-Плюс» та ТОВ «Агрос» у серпні вже не працюють з бензином марки А-80 та дизельним пальним.