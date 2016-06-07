Підозрюваний у корупції заступник голови Миколаївської ОДА госпіталізований із зали суду

Із залу Приморського районного суду підозрюваного забрала "швидка", пише видання Новости-N.

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За словами медиків, Романчук потребує негайної госпіталізації та лікування в стаціонарі, так як у нього дуже високий тиск. Суддя прийняв рішення про перерву на невизначений термін, до видужання підсудного.

Представники військової прокуратури заявили, що таким чином підозрюваний і його захисники затягують розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу.

Зараз Романчуку запобіжний захід не обрано, а термін його утримання під вартою відповідно до ст. 208 КПК України закінчився о 22.30 6 червня.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації, Герой України Микола Романчук погорів на хабарі в 90 тисяч доларів.