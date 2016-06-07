Порошенко доручив розібратися з причинами трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі

Про це він заявив у телефонній розмові з міським головою Львова Андрієм Садовим, поінформували у прес-службі глави держави.

Порошенко висловився проти політизації проблеми із вивезенням сміття у місті.

«Сміття треба прибирати, а не робити на ньому велику політику», - цитує слова глави держави його прес-служба.

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Йдеться, за його словами, про безпеку одного з найбільших міст України та його мешканців. Саме це й викликає найбільшу стурбованість.

«Президент доручив відповідним органам розібратися з причинами трагедії і пообіцяв повне сприяння Львову з боку центральних органів влади у вирішенні проблеми, що склалася», - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників та еколог львівського комунального підприємства "Збиранка".

31 травня трьох рятувальників знайшли мертвими. Тіло комунальника досі не знайшли. Пошукові роботи призупинено через загрозу виникнення зсуву.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

3 червня УСБУ у Львівській області відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість) за фактом пожежі на полігоні поблизу Львова. Підставою для відкриття провадження стала заява громадського активіста, який просив розслідувати передумови виникнення пожежі на сміттєзвалищі, до яких, за його інформацією, можуть бути причетні місцеві посадовці.

Сьогодні, 7 червня, Садовий закликав Порошенка та прем’єр-міністра Володимира Гройсмана оголосити Львів, Малехів та Грибовичі зоною надзвичайної екологічної ситуації.

Грибовицьке сміттєзвалище функціонує понад 55 років.