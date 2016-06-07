Прокуратура про "золотого" Романчука: він не втік, його виписали - BBC

Про це повідомляє ВВС Україна.

"Він не втік, його виписали і вручили повістку про явку до правоохоронних органів у визначений термін", - розповіли виданню в прокуратурі.

Про втечу Романчука, у маєтку якого знайшли величезні суми валюти, підземні тунелі і сейфи із золотом, повідомив журналіст Дмитро Гнап з посиланням на персонал лікарні.

Читайте такожЖурналіст розповів про суддю, який "відпустив" скандального заступника голови Миколаївської ОДА

"Миколаївський "Аладдін" Романчук втік з лікарні. Щойно наш одеський кореспондент Олена Васіна спілкувалася з медперсоналом 3-ї одеської міської лікарні. Ті підтвердили, що в обід Романчук виписався і зник в невідомому напрямку. Ця новина могла б бути сенсацією, але чомусь ніхто не здивований, так?", - написав у Facebook журналіст.

У прокуратурі заявили, що суд не визначив йому запобіжний захід, тому вони не можуть контролювати його місцеперебування.

У вівторок Миколу Романчука відпустили просто із зали суду. Йому не змогли обрати запобіжний захід, а він заявив про погіршення стану здоров’я через високий тиск. Тому суддя приморського районного суду Одеси відклав засідання на невизначений термін.

Екс-посадовця із зали суду вивезла карета швидкої допомоги. У нього закінчився 72-годинний строк затримання, а його свобода пересування наразі не обмежена.

"У нього статус підозрюваного, але він вільна людина", - визнали представники прокуратури.