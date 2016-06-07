Прокуратура про "золотого" Романчука: він не втік, його виписали - BBC
Військова прокуратура південного регіону не підтвердила інформацію про втечу з лікарні першого заступника губернатора Миколаївської області Миколу Романчука, якого затримали на хабарі у 90 тисяч доларів.
Про це повідомляє ВВС Україна.
"Він не втік, його виписали і вручили повістку про явку до правоохоронних органів у визначений термін", - розповіли виданню в прокуратурі.
Про втечу Романчука, у маєтку якого знайшли величезні суми валюти, підземні тунелі і сейфи із золотом, повідомив журналіст Дмитро Гнап з посиланням на персонал лікарні.
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"Миколаївський "Аладдін" Романчук втік з лікарні. Щойно наш одеський кореспондент Олена Васіна спілкувалася з медперсоналом 3-ї одеської міської лікарні. Ті підтвердили, що в обід Романчук виписався і зник в невідомому напрямку. Ця новина могла б бути сенсацією, але чомусь ніхто не здивований, так?", - написав у Facebook журналіст.
У прокуратурі заявили, що суд не визначив йому запобіжний захід, тому вони не можуть контролювати його місцеперебування.
У вівторок Миколу Романчука відпустили просто із зали суду. Йому не змогли обрати запобіжний захід, а він заявив про погіршення стану здоров’я через високий тиск. Тому суддя приморського районного суду Одеси відклав засідання на невизначений термін.
Екс-посадовця із зали суду вивезла карета швидкої допомоги. У нього закінчився 72-годинний строк затримання, а його свобода пересування наразі не обмежена.
"У нього статус підозрюваного, але він вільна людина", - визнали представники прокуратури.