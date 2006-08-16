У шкільних буфетах та їдальнях заборонено продавати чіпси, горішки...

Міністр освіти і науки Станіслав НІКОЛАЄНКО підписав наказ про заборону продавати у шкільних їдальнях та буфетах продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсолоджувачі, підсилювачі смаку, консерванти.

Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки.

Наказом, зокрема, заборонено продавати чіпси, газовані напої, квас, сухарики, "повітряний рис", горішки та інші продукти, які не є життєво необхідними для дітей.

Крім того, міністр зобов’язав шкільних кухарів відмовитися від жирної свинини, річної та копченої риби, грибів, майонезу, тощо. Зі шкільних буфетів має зникнути й натуральна кава і навіть тістечка, крем яких збитий з ненатуральних інгредієнтів.