Підприємці просять поламати "сірі схеми" на Одеській митниці

Про це заявила представник компанії "Твоя логістика" Ірина Заяць, йдеться в сюжеті 112 каналу.

"У нас за останній час було оформлено понад 2 тис. декларацій, і допустивши одну незначну механічну помилку нам зараз хочуть виписати протокол. Хоча згідно того ж митного кодексу ми маємо право відкликати декларацію, але нам такої можливості не дають. Всі знають як працюють митники - підприємець платить за кожну оформлену декларацію. Ми як біла прозора компанія нікому ніяких грошей платити не збираємося", - заявила Заяць.

Представник компанії впевнена, що це є своєрідним тиском на підприємство з боку одеських митників.

"Чим більше компанія, чим більше її обіг - тим більше є ймовірність того, що будуть допущені помилки. Ми не проти відкликати декларацію, виправити помилки і доплатити платежі, але нам не дають такої можливості", - констатує підприємець.

У компанії вважають, що таким чином інспектори намагаються вибити якомога більше грошей з бізнесу. Адже будь – яка біла компанія має прибуток лише від обороту, а не з кожної декларації, тому такі дії митників можуть привести до того, що білі компанії змушені будуть перейти на сірі теми роботи.

"У Митному кодексі прописано, що протоколи виписують на ті компанії, які навмисне ухиляються від сплати мита, але митники не вникають в саму суть закону, вони чіпляються до ком, до слів", - каже Ірина Заяць.