Нові "перли" роспропаганди: "гріховність" європейців, "агресивність" НАТО, а "українці – це просто росіяни"

Про це йдеться у черговому огляді DisinfoReview, передає ЄвроПравда.

Прокремлівські ЗМІ й надалі будуть приділяти першочергову увагу майбутньому саміту НАТО, який відбудеться у липні в Варшаві.

У цьому контексті російські пропагандисти "поширювали тези про "неіснуючу російську загрози" і вказували на те, що навчання НАТО на сході Європи є справжньою загрозою для стабільності в регіоні.

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Це при тому, що Росія протягом останніх двох років проводить набагато більше навчань, ніж країни НАТО, і ці навчання значно масштабніші.

При цьому вони скромно "замовчували" про присутність російських військ на сході України.

Також вкотре було піднято тезу про "штучність" білоруського народу, який нібито був створений за часів СРСР, і теза про те, що українці – це просто росіяни, яких треба разом з Молдовою, Грузією та Осетією повернути у відновлений "русский мир".

А державний канал РЕН ТВ просто назвав всіх західних сусідів Росії "русофобськими країнами".

Темою для роспропагандистів був також і "підйом нацистів" у Німеччині, який вони примудряються пов'язувати з політикою Ангели Меркель щодо мігрантів. У цій же статті на Pravda.ru автор пише про те, що Європа збирається легалізувати педофілію в найближчому майбутньому. А у програмі на державному каналі РЕН ТВ "журналісти" пішли далі: за словами ведучого Ігоря Прокопенка, європейці скоро будуть одружуватися із собаками, свинями і крокодилами.

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Російські пропагандисти не соромляться використовувати і "перевірені" теми. Так, у статті в газеті "Комерсант" знову можна було знайти тезу про те, що ВІЛ і СНІД є однією зі складових частин інформаційної війни, яку Захід проводить проти Росії.

Ця деза перегукується з кампанією дезінформації, яку розвернуло КДБ у 80-х роках минулого століття про те, що ВІЛ/СНІД був створений у США в рамках розробки біологічної зброї.

Як правило, тема України була серед головних. Цього разу сепаратистський канал в YouTube розповів про те, що бійці батальйону "Айдар" зґвалтували 12 дітей-сиріт два роки тому, а в шоу Петра Толстого ми почули, що президент України Петро Порошенко особисто санкціонував вбивства дітей на Донбасі.