Російськомовна дівчинка з Берліна, яка заявила про своє зґвалтуванні мігрантами, потрапила в психіатричну лікарню

Про це заявила в інтерв'ю журналу Spiegel її мати Світлана Ф., яка продовжує наполягати на версії про викрадення дочки, інформує РБК.

«Їй погано, і з понеділка вона знаходиться у психіатричному стаціонарі», - сказала вона, в бесіді, що відбулася в минулий четвер.

Читайте такожБіля берегів Туреччини потонув човен з мігрантами: загинули 39 осіб, серед яких 5 дітей

За словами матері, після зникнення Ліза повернулася додому без футболки, одягнена тільки в бюстгальтер і куртку, і з раздряпаним лицем. Світлана стверджує, що у дочки пропали гроші і рюкзак.

Читайте такожВіце-прем'єр Сербії порадила Рогозіну піклуватися про Росії

Зі слів жінки, донька розповіла, що її викрали на вулиці троє чоловіків і привезли на машині в однокімнатну квартиру, яка мала нежитловий вигляд.

«З обстановки там були тільки ліжко і диван. На підлозі стояли пляшки з алкоголем», - передала мати розповів дочки, яку змусили роздягнутися і зґвалтували.

Як повідомляв УНІАН, раніше прокуратура Берліна заявила, що Ліза вигадала історію зі зґвалтуванням через проблеми в школі, і весь час перебувала у свого 19-річного друга.