Російськомовна дівчинка з Берліна, яка заявила про своє зґвалтуванні мігрантами, потрапила в психіатричну лікарню
Російськомовна мешканка Берліна 13-річна Ліза, яка заявила про своє зґвалтуванні мігрантами, знаходиться у психіатричному стаціонарі.
Про це заявила в інтерв'ю журналу Spiegel її мати Світлана Ф., яка продовжує наполягати на версії про викрадення дочки, інформує РБК.
«Їй погано, і з понеділка вона знаходиться у психіатричному стаціонарі», - сказала вона, в бесіді, що відбулася в минулий четвер.
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За словами матері, після зникнення Ліза повернулася додому без футболки, одягнена тільки в бюстгальтер і куртку, і з раздряпаним лицем. Світлана стверджує, що у дочки пропали гроші і рюкзак.
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Зі слів жінки, донька розповіла, що її викрали на вулиці троє чоловіків і привезли на машині в однокімнатну квартиру, яка мала нежитловий вигляд.
«З обстановки там були тільки ліжко і диван. На підлозі стояли пляшки з алкоголем», - передала мати розповів дочки, яку змусили роздягнутися і зґвалтували.
Як повідомляв УНІАН, раніше прокуратура Берліна заявила, що Ліза вигадала історію зі зґвалтуванням через проблеми в школі, і весь час перебувала у свого 19-річного друга.