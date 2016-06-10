У Львові викрили шахрайську схему оформлення соцвиплат для переселенців

У Львові співробітники Служби безпеки України викрили факти незаконних виплат внутрішньо переміщеним особам з районів проведення антитерористичної операції. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Під час оформлення документів на соцвиплати шахраї подавали неправдиву інформацію про наявність підстав для відшкодування витрат на проживання, у тому числі й на оплату житлово-комунальних послуг.

Такі випадки виявили у кількох районах Львова.

За матеріалами СБУ поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до розкрадання бюджетних коштів.