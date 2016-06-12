У Києві та Запоріжжі вшанували пам'ять загиблих під Авдіївкою

У Києві на Майдані Незалежності запалили свічки на честь українських військових, які загинули сьогодні під Авдіївкою, повідомляє Громадське.

У заході взяли участь близько 200 осіб. Зокрема, присутні бійці «Добровольчого українського корпусу» ПС та представники партії «Правий сектор». Також вшанувати пам’ять загиблих прийшли жителі Києва.

Окрім цього, акція відбулася і в Запоріжжі, повідомляє Радіо Свобода.

Запорізькі активісти зібралися на майдані Героїв революції, де провели акцію на знак пам'яті про українських військових, що загинули в ніч на неділю внаслідок обстрілу позицій українських військових поблизу шахти «Бутовка».

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Учасники заходу запалили біля пам’ятного знака Героям революції гідності свічки, які виклали у формі був П та С, та вшанували загиблих бійців хвилиною мовчання.