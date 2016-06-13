Amnesty International відзначила поступ у правах людини в Україні після Маршу рівності

Про це повідомляється на сторінці української філії організації в Facebook.

"Ми йшли до цього дня багато років і сьогодні ми бачимо реальний поступ у правах людини. Ще багато потрібно зробити на шляху до суспільства без дискримінації, але сьогодні ми святкуємо наш перший крок", - йдеться в повідомленні.

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Міжнародні правозахисники відзначили консолідовану роботу правоохоронців і столичної влади.

"Велика подяка Національній поліції України, КМДА та меру міста Віталію Кличку, ви спрацювали на відмінно", - зазначили правозахисники.

Як повідомляв УНІАН, Марш рівності ЛГБТ-спільноти «Київпрайд-2016» стартував о 10.00 від центрального корпусу Національного університету ім. Т. Шевченка і завершився орієнтовно за 20 хвилин біля площі Льва Толстого.

За даними голови Національної поліції України Хатії Деканоідзе, у Марші рівності взяли участь 1,5 тис. осіб, їх охороняли майже 7 тис. силовиків.