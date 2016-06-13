Нацгвардію задіють для охорони ратуші у Львові

Своїм рішенням виконком доручив львівському комунальному підприємству "Муніципальна дружина" укласти з Національною гвардією України договір про охорону адміністративної будівлі Львівської міської ради на площі Ринок, 1, передає ZIK.

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Кількість нацгвардійців, яких задіють в охороні, буде визначено під час підписання угоди. Водночас міський голова Андрій Садовий запропонував, щоб їх було четверо.

Як повідомлялося, 9 червня міську раду Львова оточили кордоном правоохоронців, які не пропускали мітингувальників на сесію міськради.

Тоді мітингувальники почали проривати кордони правоохоронців на вході у ратушу. Тоді ж у сесійній залі почалася бійка. Через це сесію закрили, не розглянувши жодного питання.