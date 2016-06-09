У Львові протести проти дій міської влади: Ратушу оточили близько тисячі правоохоронців (відео)
У Львові близько тисячі силовиків оточили будівлю міської Ратуші, де збираються львів'яни та громадські активісти, щоб висловити своє невдоволення діями міської влади, які призвели до трагедії на Грибовицькому звалищі.
Як передає кореспондент УНІАН, на площі в касках, з щитами і в повній амуніції знаходяться близько тисячі співробітників міліції і бійців Національної гвардії.
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Вхід у Ратушу перекритий турнікетами, до самої будівлі пропускають тільки співробітників мерії та депутатів. На площі присутні близько 200 громадських активістів, які роблять спроби прорватися в будівлю міської ради. Було зроблено дві спроби прориву, проте бійці Нацгвардії їм завадили.
Сьогодні має відбутися засідання сесії Львівської міської ради. Активісти громадських організацій на площі тримають плакат з написом: "Ні - ЭКОгеноциду".
Як повідомили кореспонденту УНІАН самі активісти, громадськість має намір сьогодні вимагати від депутатів міської ради висловити недовіру міському голові Львова Андрію Садовому. Присутні на площі люди висловлюють обурення нинішнім сміттєвим колапсом у Львові і діями міської влади. В даний час сесія поки не почалася.