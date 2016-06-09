У Львові протести проти дій міської влади: Ратушу оточили близько тисячі правоохоронців (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, на площі в касках, з щитами і в повній амуніції знаходяться близько тисячі співробітників міліції і бійців Національної гвардії.

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Вхід у Ратушу перекритий турнікетами, до самої будівлі пропускають тільки співробітників мерії та депутатів. На площі присутні близько 200 громадських активістів, які роблять спроби прорватися в будівлю міської ради. Було зроблено дві спроби прориву, проте бійці Нацгвардії їм завадили.

Сьогодні має відбутися засідання сесії Львівської міської ради. Активісти громадських організацій на площі тримають плакат з написом: "Ні - ЭКОгеноциду".

Як повідомили кореспонденту УНІАН самі активісти, громадськість має намір сьогодні вимагати від депутатів міської ради висловити недовіру міському голові Львова Андрію Садовому. Присутні на площі люди висловлюють обурення нинішнім сміттєвим колапсом у Львові і діями міської влади. В даний час сесія поки не почалася.